Hoe huurmoordenaar Gerel P. jarenlang uit de handen van de politie wist te blijven

Gerel P. is geboren op Curaçao, maar groeit op in Nieuwegein. Zijn leven speelde zich grotendeels af op straat, en zo kwam hij ook in contact met de jeugdbende Bad Boys, waar hij volgens de politie ook toe behoorde. Leden van deze jeugdgroep komen later nog vaak in aanraking met de politie; het is de bende van Ridouan Taghi. Ook P. komt zo al vroeg op het criminele pad en begeeft zich in de wereld van de drugshandel. In 2001 schiet P. in een coffeeshop een jeugdvriend dood na een conflict over drugs. Hij bleef enige tijd uit handen van de politie, maar werd uiteindelijk toch aangehouden en veroordeeld tot negen jaar celstraf. Zijn neef werd in hoger beroep vrijgesproken.