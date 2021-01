Hoe konden Trump-aanhangers zo makkelijk het Capitool binnenvallen?

videoHet Capitool in Washington wordt gezien als het hart van de Amerikaanse democratie, niet alleen letterlijk, maar vooral ook symbolisch. Toch konden honderden Trump-aanhangers het zwaar beveiligde gebouw vanavond binnendringen . Hoe kan dat?

Het Capitool, met aan de ene zijde het Huis van Afgevaardigden en de andere zijde de Senaat, heeft sowieso zijn eigen veiligheidstroepen die vandaag allemaal paraat stonden voor de officiële telling van de uitslagen van de presidentsverkiezingen: de Capitol Police.

Ook duizenden politieagenten van de stad Washington waren opgetrommeld om de protestmars die tegelijkertijd was aangekondigd te begeleiden. Het zogenoemde Metropolitan Police Department van de stad had alle 3750 beschikbare agenten ingezet. Ook agenten van de Park Police en de Secret Service waren aanwezig in de stad.

Toch konden al die aanwezige agenten de honderden demonstranten ondanks de wapenstok en het traangas niet meer tegenhouden toen ze op de trappen van het Capitool waren aangekomen.



Het lijkt er in elk geval op dat de aanwezige politie de grote menigte in Washington zwaar onderschat heeft. Op sociale media is te zien hoe betogers het gebouw binnendringen en bewakers niet veel anders kunnen dan achteruit lopen, geconfronteerd met een grote overmacht.

Volgens de commissaris van de Metropolitan Police hadden de veiligheidstroepen de menigte relatief onder controle toen die na de bijeenkomst met president Trump eerder op de avond richting het Capitool wandelde. Toen de demonstranten daar waren aangekomen ‘veranderde hun houding echter grondig’, aldus de commissaris.

,,Ze braken door de hekken en omsingelden de aanwezige agenten. Door het gewelddadige gedrag en hun pogingen het gebouw binnen te dringen, braken er rellen uit. De demonstranten hadden duidelijk de bedoeling het gebouw binnen te vallen, en gebruikten zelf ook traangas tegen agenten.”

Volgens The New York Times werd er al heel de dag in kringen van Trump-aanhangers online gedeeld welke straten te nemen richting het Capitool om zo de politie zo veel mogelijk te verschalken. Ook hadden verschillende betogers gespecialiseerd gereedschap bij zich om deuren en ramen open te breken. Een deel van de aanval lijkt dus in elk geval op voorhand gepland geweest te zijn.

Op beelden is te zien hoe parlementsleden en medewerkers moeten schuilen tussen de banken van het Huis en de Senaat en in de gangen van het immense gebouw. Anderen kregen de dringende raad gasmaskers op te zetten. Verschillende demonstranten liepen door de gangen terwijl ze boos ‘Waar zitten ze?’ riepen. Ook naar vicepresident Mike Pence werd actief gezocht door een aantal demonstranten. Anderen drongen binnen in de kantoren van parlementsleden, onder wie Huisvoorzitster Nancy Pelosi, om daar alles overhoop te halen.

Het leger weigerde in eerste instantie in te grijpen. Defensie zou terughoudend zijn geweest om actief in te grijpen omdat militair ingrijpen in het hart van de democratie politiek bijzonder gevoelig ligt. De staat Virginia, die grenst aan het gebied van Washington, stuurde uiteindelijk wel troepen van de Nationale Garde naar het Capitool na een verzoek van de burgemeester van de stad, die zelf tot geen enkele staat behoort.

De Nationale Garde van Washington zelf werd uiteindelijk ook ingezet, melden Amerikaanse media. De burgemeester van de stad kondigde eerder al een avondklok aan vanaf 18:00 uur lokale tijd (middernacht Nederlandse tijd).

Een overheidsfunctionaris liet weten dat ook de federale politiedienst FBI is ingezet om de politie op het Capitool te ondersteunen bij het beschermen van ‘federaal eigendom’. Ook de staatspolitie van New Jersey, Maryland en Virginia is de stad ondertussen te hulp geschoten.

Steeds meer Republikeinen roepen de Trump-aanhangers in Washington ondertussen op zich terug te trekken en te stoppen met het geweld. Ook Trump zelf riep op Twitter op af te zien van geweld, maar nog maar enkele uren geleden klonken de president en zijn meest dichte medestanders nog veel strijdlustiger. Tijdens een toespraak van meer dan een uur bleef Trump herhalen dat de verkiezingsoverwinning van hem ‘gestolen’ was.

Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van de president, sprak de menigte in de hoofdstad vanmiddag bijvoorbeeld toe met bijzonder opruiende taal. ,,Laten we rechtvaardigheid zoeken via gevechten”, hitste hij de menigte Trump-aanhangers op.

