Hoe onveilig is de route naar Santiago de Compostella?

Een onooglijk weggetje bij het noord-Spaanse gehucht Fresno del Camino werd een wandelaarster uit Utrecht afgelopen weekend fataal. Een 19-jarige automobilist verloor er de macht over het stuur en raakte de twee wandelaars. De burgemeester van Fresno del Camino wil nu dat er vangrails komen en een bord dat waarschuwt voor de verraderlijke bocht én de aanwezigheid van de vele pelgrims, die steeds massaler op pad gaan naar het bedevaartsoord Santiago in het noordwesten van Spanje.

Vorig jaar haalden 327.379 pelgrims hun oorkonde op bij het graf van Jakobus. In 2004 waren dat er nog 101.000. Je moet minstens 100 kilometer te voet (of 200 km op de fiets) hebben afgelegd om dat bewijs te krijgen, dus lang niet iedereen legt de ‘volledige’ weg af. De twee Nederlandse vrouwen liepen over de populairste route, de Camino Francés vanuit de Pyreneeën. ,,Die is best wel veilig‘’, aldus Camino-wandelaar Daniël de Lange. ,,Je loopt bijna niet op wegen waar auto's rijden en de bewegwijzering is prima. Je wordt meters van tevoren gewaarschuwd dat je een weg gaat kruisen.”

Explosieve groei wandelaars

De explosieve groei van het aantal wandelaars heeft niet tot eenzelfde stijging van het aantal ongelukken geleid. Tussen 1993 en 2016 vonden er 34 dodelijke ongelukken plaats, meestal door aanrijdingen. Sommige jaren gebeurt er niets, andere jaren vinden er twee of drie ongevallen plaats. Meer pelgrims overlijden vanwege een gezondheidsprobleem: tussen 2010 en 2016 meer dan dertig, de meesten door een hartinfarct.

Vorig jaar breidde de regioregering van Galicië, de streek waarvan Santiago de hoofdstad is, de veiligheidsmaatregelen rond de Camino uit, vooral met de inzet van meer agenten. Verreweg de meeste incidenten die bij de politie worden gemeld zijn diefstallen. Plaatsen waar veel pelgrims samenkomen, zoals de herbergen waar zij overnachten, zijn aantrekkelijk voor dieven, die zich vaak voordoen als wandelaars. Gewelddadige berovingen zijn er nauwelijks. Eenmaal is een Amerikaanse vrouw, in 2015, door een plaatselijke boer vermoord. En in 2016 werd het lichaam van een Belgische pelgrim in een vuilniscontainer gevonden nadat hij door een auto was aangereden.

Zeer ongelukkige samenloop van omstandigheden