Hoe Russisch cultureel erfgoed de Oekraïners kan beschermen

,,In ons museum zouden we nu bezig moeten zijn met de voorbereidingen van het elfde jaarlijkse Arsenal boekenfestival, maar in plaats daarvan moet ons team zich volledig richten op onze medewerkers, hun familie en de veiligheid van onze collectie.” Directeur Olesia Ostrovka van het Arsenal museum in het centrum van Kiev vroeg vrijdag om hulp via artnet news, een website voor de kunstwereld. Ze wees op het belang van een schilder als Kazimir Malevitsj voor de Europese cultuur. Sinds het verschijnen van haar stuk is niet meer van haar gehoord.