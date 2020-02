Hof VS blokkeert ‘blijf in Mexico’-beleid van Trump

Belg verliest zoon (9) uit het oog tijdens off-piste skiën: kind zwaarge­wond

28 februari Een 9-jarige Belgische jongen is zwaargewond en onderkoeld naar een ziekenhuis in Turijn gebracht na een ongeval tijdens het off-piste skiën. Dat meldt het Italiaanse persagentschap Ansa en is door de reddingsdienst Soccorso Alpino bevestigd. De jongen was met zijn vader op pad, maar die was hem uit het oog verloren. Toen hij zijn zoon na een uur zoeken niet terugvond, sloeg hij alarm.