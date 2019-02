‘Hole in one’ in het Witte Huis: Trump heeft nieuwe golfsimulator

Er was ook al een golfsimulator in het Witte Huis, maar dat was een minder geraffineerde installatie die er door Trumps voorganger Barack Obama was neergezet.

Afgelopen maand nog meldde een nieuwszender dat Trump als gevolg van de 'shutdown', de politieke impasse over de begroting, al vijftig dagen niet had kunnen golven. Het was volgens de zender de langste periode dat de president deze sport niet had kunnen beoefenen. Maar kennelijk kan Trump dat binnenskamers wel. De bronnen van de Washington Post zeiden dat Trump zelf de 50.000 dollar heeft betaald voor de nieuwe installatie.