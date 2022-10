Hollands knekelhuis in Italiaans Livorno in ere hersteld

Met een knip in een oranje lint opende de Nederlandse ambassadeur Willem van der Ee donderdag het gerestaureerde Nederlandse kerkhof in de Italiaanse stad Livorno. Een bijzonder kerkhof, alleen de Turkse stad Smyrna heeft een vergelijkbare begraafplaats. ,,Er zijn zo’n twintig grafstenen van voor 1840, verplaatst vanaf het oude Nederlandse kerkhof dat al sinds het begin van 17e eeuw bestond,” vertelt Ennio Weatherford. ,,En in het knekelhuis liggen de botten van nog enkele tientallen Nederlanders.”



Weatherford is voorzitter van de ‘Congegrazione Olandese Alemanna’, de Nederlands-Duits congregatie die in 1622 door Nederlandse kooplui werd opgericht. Livorno is doordrenkt van Nederlandse geschiedenis, het is de meest Nederlandse stad van Italië, beweert hij. ,,We hebben hier een Nederlandse kerk, een Nederlands kerkhof en verschillende straatnamen die naar Nederlanders vernoemd zijn.”



En een vierhonderd jaar oude, door Nederlanders opgerichte handelsvereniging, die vooral bedoeld was om Nederlanders die in de Italiaanse havenstad aankwamen van dienst te zijn. ,,De congregatie bood een volledig palet aan diensten voor zeelieden of passagiers die in Livorno aanlegden,” vertelt Weatherford. ,,Hulp bij het vinden van een tijdelijk of stabiel onderkomen. En juridische hulp als dat nodig was.” Later werden ook Duitsers toegelaten en kreeg de vereniging haar definitieve naam.