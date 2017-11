Holocaust-overlevende (102) ontdekt na ruim 70 jaar dat ook zijn broer geluk had

Leef je ruim 70 jaar in de veronderstelling dat je ouders en twee jongere broers, een tweeling, de dood in werden gejaagd tijdens de Tweede Wereldoorlog, blijkt een van die broers de Holocaust tóch te hebben overleefd en sta je opeens oog in oog met zijn enige zoon. Het is het onthutsende verhaal van Eliahu Pietruszka (102) uit Israël.

Voetje voor voetje schuifelt de oudste bewoner van het bejaardenhuis in Kefar Saba bij Tel Aviv achter zijn rollator richting zijn gast. Hoewel Pietruszka de zestiger nooit eerder heeft ontmoet, glundert hij. Een emotionele omhelzing volgt. Terwijl de tranen over zijn wangen rollen, kust hij beide wangen van de buitenlander. Met zijn tere piepstem overlaadt hij hem met warme welkomstwoorden, in het Russisch, een taal die hij tientallen jaren niet sprak.

,,Ik ben zo blij dat er ten minste één tastbare herinnering is aan mijn jongere broer Volf: zijn zoon", zo verklaarde Pietruszka eind vorige week met tranen in zijn ogen tegenover de Israël-correspondent van het Amerikaanse persbureau Associated Press (AP). ,,En dat ik na zoveel jaren het voorrecht heb hem te ontmoeten."

Getuigenisformulier

De ontmoeting vond donderdag plaats. Twee weken daarvoor had de 100-plusser voor het eerst gehoord over het bestaan van Alexandre (66). Zijn vader Volf gaf in 2005 gehoor aan de oproep van Holocaust-herinneringscentrum Yad Vashem in Israël een getuigenisformulier in te vullen. De staatsinstelling wilde 'gezichten plakken' op anonieme slachtoffers van de Shoah, de moord op 6 miljoen joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.



Een in Canada wonende nicht van Pietruszka ontdekte dit het getuigenisformulier van Volf in de Yad Vashem-database tijdens een onlinezoektocht voor haar familiestamboom. Ze stuurde de kleinzoon van haar hoogbejaarde oom in Israël een mailtje met het nieuws dat ze een familielid had ontdekt in de Russische stad Magnitogorsk. Pietruszka's kleinzoon (47) sloeg aan het googelen en wist zo het adres te achterhalen van opa's broer. Die bleek in 2011 te zijn overleden.

Volledig scherm Omringd door familie kijkt Eliahu Pietruszka (m) ontdaan naar een vooroorlogse familiefoto waarop hij staat afgebeeld met zijn ouders en tweelingsbroers. Neef Alexandre (l) kijkt met grote belangstelling toe. © AP

Schokkend nieuws voor Eliahu Pietruszka. Hij wist niet beter dan dat zijn jongere broer om het leven was gekomen in het Russische werkkamp waar hij tijdens de Tweede Wereldoorlog was opgesloten. ,,Ik was er in het diepst van mijn hart van overtuigd de enige overlevende te zijn van ons gezin, reden waarom ik in 1949 naar Israël emigreerde om een nieuw leven op te bouwen."

Getto van Warschau

De 24-jarige Pietruszka ontvluchtte in 1939 de Poolse hoofdstad Warschau. Hij zocht zijn heil in Rusland, zijn ouders en tweelingbroers Zelig en Volf (15) verdwaasd achterlatend. De Nazi's deporteerden de drie eerstgenoemden vanuit het getto van Warschau naar een vernietigingskamp, waar ze om het leven kwamen. Volf wist onderweg te ontsnappen en vluchtte net als zijn oudere broer naar Rusland. Vlak voor zijn arrestatie en overbrenging naar een werkkamp in Siberië, hadden ze voor het laatst per brief contact.

Tegen alle verwachtingen van zijn oudere broer in overleefde Volf het werkkamp. Hij trouwde, ging aan de slag als bouwvakker en kreeg één kind: Alexandre. Die woont nog in de ouderlijke woning, zo ontdekte Pietruszka's kleinzoon twee weken geleden. Na een kort maar ontroerend skypegesprek besloot opa's neef het vliegtuig naar Israël te pakken voor een ontmoeting met de oom van wie hij het bestaan nooit had vermoed.

,,Je bent een kopie van je vader", zei zijn hoogbejaarde oom trillend terwijl hij zijn neef aanstaarde op zoek naar gelijkenissen. ,,Ik was zo opgewonden en nerveus over onze ontmoeting dat ik de afgelopen twee nachten niet heb geslapen."

'Wonder'

,,Het is een wonder", reageerde neef Alexandre. ,,Ik had nooit verwacht dat dit nog eens zou gebeuren." Hij vertelde zijn oom dat hij in de voetsporen van zijn vader was getreden en ook tot zijn pensioen werkte als bouwvakker. De zestiger schudde tijdens de ontmoeting met oom Eliahu herhaaldelijk vol ongeloof het hoofd. Vooral toen zijn oom vroeg waarom zijn vader niet eerder het getuigenisformulier had ingevuld. ,,Omdat mijn vader dacht dat u allang was overleden."