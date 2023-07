Hond president Biden verwondde in vier maanden tijd zeven werknemers van het Witte Huis

Tussen champagne, coke en moord: hoe Marbella uitgroeit tot paradijs voor maffia

Thuishaven van de jetset, met Lamborghini’s en jachten, kaviaar en dure champagnes. Dat is Marbella. Maar er hangt ook een dreigende schaduw over de poepchique badstad: 33 moorden in drie jaar tijd. Wat loopt er mis? Onze journalisten Annick Grobben en Patrick Lefelon gingen op onderzoek uit in de stad van zon, zee en gangsters.