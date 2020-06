Honderd boze bewoners proberen te ontsnappen uit Duitse quarantaineflat, politie grijpt in

update Drie doden bij steekpar­tij in Britse stad Reading

7:52 Bij een steekpartij in een park in de Engelse stad Reading zijn drie doden gevallen. Dat heeft de Britse politie inmiddels bevestigd. Een 25-jarige verdachte is gearresteerd. Hij zou alleen hebben gehandeld. Wat het motief van de dader is, is nog onbekend. De politie sluit een terroristisch motief vooralsnog uit, maar houdt ‘alle opties open’.