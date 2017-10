Honderdduizenden betogen tegen afscheiding Catalonië

De aanwezige zwaaien met Spaanse en Catalaanse vlaggen en scanderen ,,leve Spanje, leve Catalonië.'' De grote massa betogers gaat daarmee lijnrecht in tegen de wens van de Catalaanse deelstaatregering om zich af te scheiden van Spanje. Gisteren werd in veel Spaanse steden, waaronder Madrid en Barcelona, ook al gedemonstreerd tegen onafhankelijkheid van Catalonië. De Catalaanse deelstaatpremier Carles Puigdemont roept naar verwachting dinsdag de onafhankelijkheid van de regio uit.

De Spaanse minister-president Mariano Rajoy zei in een interview met dagblad El Pais zondag dat zijn regering ,,nooit zal toestaan dat Catalonië zich afscheidt van Spanje.'' Hij sloot niet uit dat hij de regering van Catalonië naar huis zou sturen, iets wat volgens de Spaanse grondwet mogelijk is, maar nog nooit is gebeurd.

Onrust

De onrust in Catalonië is ontstaan na het referendum van vorige week zondag, waarbij met een meerderheid van 90 procent voor onafhankelijkheid werd gekozen. Het referendum was daarentegen niet goedgekeurd door de Spaanse regering en is in die zin illegaal.