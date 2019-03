Honderdduizenden Britten op de been in Londen voor mars tegen brexit

In alle vroegte zetten deelnemers uit alle windstreken van het Verenigd Koninkrijk foto's van hun voorbereidingen op sociale media. De ‘People's Vote March’ belooft een van de grootste protestmanifestaties van de afgelopen jaren te worden en volgt op May's bekendmaking dat ze haar brexit-plan volgende week mogelijk niet aan het parlement zal voorleggen.



Parlementsvoorzitter John Bercow zei dat de premier niet zo maar voor de derde keer het Lagerhuis over haar brexitdeal kan laten stemmen. Ze moet een andere deal presenteren, anders komt er geen stemming. May schreef gisteren dat ze haar plan alleen ter stemming zal inbrengen als ze vooraf genoeg steun heeft om het door het parlement te loodsen. Als Ze zou de EU dan om uitstel tot 12 april willen vragen.



Hoeveel mensen er precies naar Londen zijn afgereisd is nog niet duidelijk, maar volgens een waarnemer waren zelfs voor het officiële evenement al tienduizenden betogers op de been. Er waren tweehonderd bussen geregeld om demonstranten vanuit het hele land aan te voeren. ,,We zijn hier vandaag omdat we het gevoel hebben dat onze toekomst is gestolen’', legt de 18-jarige betoger Phoebe Poole uit.