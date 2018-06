Honderden arrestaties bij anti-Trump-protest

Video Vijf doden door schietpar­tij op redactie Amerikaan­se krant

0:41 Door een schietpartij op de redactie van de lokale krant The Capital Gazette in Annapolis, in de Amerikaanse staat Maryland, zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Zeker drie mensen zijn met ernstige verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De schutter, een blanke jonge man van in de twintig, is inmiddels opgepakt. Hij zou met een jachtgeweer (shotgun) geschoten hebben.