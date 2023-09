Honderden doden na krachtige aardbeving in Marokko

Bij een aardbeving in Marokko zijn vrijdagavond al zeker 296 doden gevallen. Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De meeste slachtoffers zouden zijn gevallen in een moeilijk te bereiken gebied ten zuiden van Marrakech. Lokale media spreken van de zwaarste aardbeving ooit.

De beving had een kracht van 6.8 op de schaal van Richter, volgens het Amerikaans seismologisch instituut USGS, en was te voelen in een groot deel van het land. 27 mensen zouden omgekomen zijn in de regio van Marrakech, een stad op ongeveer 320 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Rabat. Ook in de provincie Ouarzazate zouden vier mensen zijn omgekomen.

Op sociale media verschenen filmpjes over instortende gebouwen en mensen die in paniek de straat op rennen. Een Marokkaanse nieuwssite meldt dat ziekenhuizen in Marrakesh een “massale toestroom” van gewonden zien.

De beving vond net na 23 uur plaats op een diepte van 18,5 km. Het epicentrum lag in het Atlasgebergte, op zo’n 70 km ten zuidwesten van de stad Marrakech. Volgens het USGS volgde zo’n twintig minuten later nog een schok, met een kracht van 4.1. Daarvan lag het epicentrum zuidelijker, zo’n 50 kilometer ten noordoosten van de plaats Taroudant.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De beving was tot in de hoofdstad Rabat en Casablanca te voelen, waar een medewerker van AD nieuws vertelde dat hij in zijn bed lag te trillen. Mensen renden in paniek de straat op, vooral moeders met kleine kinderen durfden niet meer naar binnen.

Verschillende inwoners van Marrakesh melden dat water, licht en internet zijn uitgevallen, zo bericht een journalist van de Franse nieuwszender ‘La Chaîne Info’ op socialmediaplatform X.

Marokko is vaker getroffen door aardbevingen. Op 24 februari 2004 richtte een beving met een kracht van 6,3 op de schaal van Richter een ravage aan in de provincie Al Hoceima. Daarbij vielen 628 doden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.