Honderden fans staan tevergeefs in de rij: festival op laatste moment afgelast

Zeventien­ja­ri­ge Spaanse jongen sterft door extreme hitte

15:26 Een 17-jarige jongen is vanochtend overleden nadat hij gisteren onwel werd tijdens werkzaamheden op het land in de Spaanse provincie Cordoba. Volgens de Spaanse krant El Mundo en het Spaanse ministerie van Volksgezondheid was dit het gevolg van de extreme hitte. De jongen zou verkoeling hebben gezocht in een zwembad, waarna hij stuiptrekkingen kreeg en in een coma belandde.