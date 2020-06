Honderden regenboogvlaggen overspoelen Spaans dorpje nadat reuzenvlag werd verwijderd

De gekleurde vlaggen die sinds eind jaren 70 fungeren als symbool van de LGBTI+-beweging doken na het verdwijnen van de vlag aan het stadhuis al snel overal op in het 4.200 zielen tellende dorpje. Cafés en bars hingen de ‘pride’-vlag op op hun terrassen en achter hun togen, buiten wapperden de regenboogvlaggen aan gebouwen en vanaf kleine balkonnetjes in de straten.

Volledig scherm Een vrouw poseert bij enkele regenboogvlaggen voor haar huis. © REUTERS

Al sinds 2018 wordt in het Zuid-Spaanse stadje ter gelegenheid van de ‘pridemaand’ de regenboogvlag gehesen, zo ook dit jaar. Dit gebeurt ondanks het feit dat een nieuwe wet Spaanse besturen verbiedt om ‘onofficiële vlaggen’ te laten wapperen vanaf regeringsgebouwen. Die wet kwam er nadat op de Canarische eilanden een vlag die geassocieerd wordt met separatistische bewegingen aan een regeringsgebouw wapperde.

Op basis van die nieuwe wet dienden drie inwoners van Villanueva de Algaidas klacht in bij de politie. Ze eisten dat de vlag werd weggehaald. Aangezien ze de wet aan hun kant hadden, kon het stadsbestuur niet anders dan toegeven. ,,Helaas was het gebaar maar van korte duur”, klonk het in een verklaring. ,,Het stadsbestuur is gedwongen om de regenboogvlag weg te halen.”

Het nieuws bereikte al snel oud-dorpsbewoner Antonio Carlos Alcántara, die in Villanueva de Algaidas opgroeide en nu in het nabijgelegen Torremolinos woont. ,,Het stoorde me dat ze een vlag moesten weghalen die niemand kwaad deed of echt stoorde”, zegt hij aan de Britse krant The Guardian. Een blik op de Facebookpagina van het dorpje bevestigde zijn vermoeden dat hij niet de enige was die het oneens was met de beslissing om de regenboogvlag weg te halen.

Gratis vlaggen

De man bedacht dat hij misschien een oplossing te bieden had: in de aanloop naar ‘pridemaand’ had hij honderden regenboogvlaggen besteld om in zijn winkel aan de Costa del Sol te verkopen, maar door het coronavirus waren de festiviteiten afgelast, waardoor hij met de vlaggen was blijven zitten. ,,Ik liet dus een commentaar op de Facebookpagina achter waarin ik zei dat ik de mensen een gratis vlag konden ophalen als ze dat wilden.”

Al snel had Alcántara meer dan honderd antwoorden binnen en zag hij zich genoodzaakt om met zijn 400 vlaggen naar Villanueva de Algaidas te rijden. Urenlang was hij bezig om zijn vlaggen te verdelen. ,,Het hele dorp wilde er eentje”, vertelt hij.

Toen hij geen vlaggen meer over had, kochten de dorpelingen de voorraad van een lokale winkel op, net als de haastig bestelde extra voorraad. ,,Ik wist dat het een tolerant, open en respectvol dorp was”, zegt Alcántara, die hoopt dat de door hem ontketende vlaggenparade een jaarlijkse traditie wordt. ,,Elk jaar zou Villanueva de Algaidas zich met kleur moeten uitdossen.”