Hongaarse premier Orbán vergelijkt Rutte met communisten

Orbán schat in dat overeenstemming over de kwestie nog ‘meerdere dagen vergt’. Hij wil desnoods best een week blijven. Als het uiteindelijk stukloopt, ‘dan is het niet door mij, maar door die kerel uit Nederland’.

Vertraging

Er wordt ‘fors gepuzzeld’ in alle mogelijke samenstellingen, zegt een ingewijde. Rutte overlegde onder meer met zijn ‘zuinige’ bondgenoten uit Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland. Andere landen hebben ook getweeën of in groepjes onderonsjes. EU-president Charles Michel en zijn staf werken ondertussen aan nieuwe voorstellen die de vele meningsverschillen moeten overbruggen.

Volgens hem zijn onderhandelingen over de meerjarenbegroting altijd ingewikkeld: die duren normaal al drie dagen. Het is nu extra complex, omdat er ook gesproken wordt over het corona-herstelfonds. Het gaat niet alleen om heel erg veel geld (in het huidige voorstel meer dan 1800 miljard), er zijn ook 27 lidstaten die allemaal hun eigen wensen en eisen hebben. ,,Het plaatje moet helemaal kloppen. Pas dan is er een akkoord. Zaak is nu dat de leiders het eens worden over de contouren, dan kunnen we gaan werken aan alle losse eindjes. Dan kan het snel gaan.”