Hongaarse premier Orbán voert ook vanaf de kansel campagne

Leeuwen en wolven geëvacu­eerd uit de Gazastrook

18:11 In totaal 43 wilde dieren, waaronder vijf leeuwen, een wolf en apen, zijn zondag geëvacueerd uit de Gazastrook. Ze leefden onder erbarmelijke omstandigheden in de dierentuin van Rafah, in het zuiden van de streek die al meer dan tien jaar wordt geïsoleerd door Israël. De dierenwelzijnsorganisatie Four Paws (Vier Voeters) regelde het vervoer van de Palestijnse enclave naar Jordanië.