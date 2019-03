Hongarije houdt mogelijke topfiguur van Islamitische Staat aan

De Hongaarse justitie meldt dat het om een 27-jarige Syriër gaat die zich in 2016 bij Islamitische Staat aansloot. Hij zou zelf vermeende vijanden of deserteurs hebben vermoord of aan moordpartijen hebben meegedaan. Zo zou hij een van de daders zijn die twintig leden van een familie in het Syrische Homs in 2016 hebben onthoofd.



De man is als gevolg van onderzoek door Hongaarse en Belgische instanties aangehouden in het uitzetcentrum in het oosten van Hongarije. Zijn naam is niet bekendgemaakt.