Hoofdverdachte MH17 veegt Russen mantel uit over Oekraïne

De kritiek op het optreden van het Russische leger in Oekraïne neemt ook in Rusland zelf toe. Eén stem valt daarbij op; die van MH17-hoofdverdachte Igor Girkin.

De oude bekende van Nederland neemt al sinds het begin van de oorlog in het buurland geen blad voor de mond. Toen de strijd net een maand bezig was, ging Girkin (ook wel bekend als ‘Strelkov’) los op de Russische zender OSN. ,,De ‘speciale militaire operatie’ is nu 29 dagen oud. Geen van de strategische doelen is behaald, slechts wat operatieve. Daarentegen voert de tegenstander (Oekraïne, red.) een succesvolle mobilisatie uit en begint met tegenaanvallen. Ik moet helaas vaststellen dat mijn meest pessimistische prognoses zijn uitgekomen’’, verzuchtte Girkin.

De voormalige minister van Defensie van de zelfverklaarde, pro-Russische ‘volksrepubliek’ Donetsk in Oost-Oekraïne richt zijn pijlen hoofdzakelijk op de Russische minister Sergej Sjojgoe van Defensie. Afgelopen zaterdag verweet hij de bewindsman zelfs ‘criminele nalatigheid’. Het was een dag nadat in de regio Loehansk de Russen een compleet tankbataljon hadden verloren bij een poging de rivier Severski Donets over te steken.

Na het neerschieten van vlucht MH17 in juli 2014 boven Oost-Oekraïne, haalde Moskou Girkin en andere Russische bestuurders van de ‘volksrepublieken’ schielijk terug, besmet als ze waren door het drama. Girkin, die eerder deelnam aan de oorlogen in Tsjetsjenië en Bosnië en een rol speelde bij de annexatie van de Krim in 2014, keerde terug naar de Russische hoofdstad. Hij kreeg terstond met iedereen ruzie en viel ook president Vladimir Poetin af.

Girkin verwijt hem dat hij de Donbas heeft verraden, door niet al in 2014 de ‘volksrepublieken’ Donetsk en Loehansk te erkennen of zelfs bij Rusland in te lijven.

Openlijk gal spuwen

Het is op zijn minst opmerkelijk dat de hoofdverdachte van MH17 zo openlijk zijn gal kan spuwen over het verloop van de strijd in Oekraïne, die voor het Russische leger niet crescendo verloopt. Aangezien Poetin begin maart een wet ondertekende, die het in diskrediet brengen van het Russische leger strafbaar stelt (tot maximaal vijftien jaar celstraf), zou Girkin allang achter tralies moeten zitten.

Een Oekraïense journalist die Girkin al lang volgt, zei deze week tegen de Oekraïense radiozender Nieuwe Tijd, dat de oud-inlichtingenofficier mogelijk bescherming geniet van de FSB. De Russische veiligheidsdienst zou verbolgen zijn over het feit dat het Kremlin de dienst de schuld geeft van de ‘mislukking’ van de Oekraïense operatie. ,,Maar evengoed kunnen ze (het Kremlin, red.) Girkin nog steeds iets aandoen als ze hem zat zijn’’, aldus de journalist.

