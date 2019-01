Hoog Quote 500-gehalte in Dakar Rally

De Nederlandse deelnemer met het meeste geld op de bankrekening is Erik van Loon. De vleesbaron uit Noord-Brabant, die al jaren meedoet, staat op nummer 92 in de Quote 500 en heeft volgens Quote een geschat vermogen van 370 miljoen euro. In 2017 eindigde Erik van Loon als veertiende, vorig jaar deed hij niet mee. ,,Ik moet toegeven dat ik twijfelde of ik terug zou keren naar de Dakar, maar ik kon het niet laten”, zegt Erik van Loon op de website van Dakar. ,,Toch is het misschien mijn laatste, omdat mijn prioriteiten zijn veranderd.”



De vijftiger werd voor de de derde keer vader. ,,Het is een vrij tijdrovende hobby. Nu we een dochtertje hebben, besef ik hoeveel ik heb gemist van mijn andere twee dochters die opgroeiden. Dit betekent niet dat ik de 2019 Dakar als vanzelfsprekend beschouw, integendeel. De top 10 is nog steeds het doel.”



De meeste bekenden uit de Quote 500 duiken, net als Van Loon, op in de categorie auto’s. Zo ook Maik Willems, die met een geschat vermogen van 160 miljoen euro op plek 262 in de Quote 500 staat. De bijna 70-jarige Willems is eigenaar van de Bastion Hotels en eindigde vorig jaar als 24e. ,,Ik moet zulke dingen doen om mijn geest helder te houden en gefocust te blijven”, zegt Willems. ,,De Dakar is als een vakantie voor mij, omdat we door de mooiste landschappen trekken die je je maar kunt voorstellen. Ik geniet elke minuut.”