Hooggerechtshof biedt Trump geen bescherming in rel om belastingaangifte

De door Democraten geleide onderzoekscommissie moet wel haast maken. Door de recente verkiezingsuitslag krijgen Trumps Republikeinen vanaf januari de macht weer terug in het Huis van Afgevaardigden en kunnen zij het onderzoek traineren. Trump voert al jaren een juridisch gevecht om een parlementaire onderzoekscommissie geen inzage te geven in zijn belastingopgaven. Als enige van de recente Amerikaanse presidenten weigerde Trump zijn belastingaangifte te openbaren. Normaal is dat een routinezaak voor bewoners van het Witte Huis maar Trump wil daar niet in meegaan. Volgens de zakenman en ex-president zijn zijn inkomsten en schulden een particuliere aangelegenheid. Die weigering openheid van zaken te geven leidt al jaren tot geharrewar met de Democraten die Trump beschuldigen van gesjoemel. Er zijn aanwijzingen dat de ex-president inderdaad zou hebben geknoeid. Zo zouden in het verleden mogelijk bedrijfsresultaten zijn vervalst om hogere leningen bij banken te kunnen krijgen.

Vuile was

Vorige week kondigde Trump aan dat hij in 2024 opnieuw kandidaat voor het presidentschap zou zijn. Volgens boze tongen gaat het de president er vooral om weer presidentiële onschendbaarheid te krijgen, waardoor de vuile was binnen kan blijven.



Het zit Trump overigens niet mee in de rechtszaal want dit was de tweede nederlaag bij het Hooggerechtshof in evenveel maanden, en de derde dit jaar. In oktober weigerde de rechtbank zich te bemoeien met de juridische strijd rond de FBI-zoektocht naar het landgoed van Trump in Florida, waarbij geheime documenten aan het licht kwamen. In januari zag het Hooggerechtshof geen reden het Nationaal Archief ervan te weerhouden documenten over te dragen aan de parlementaire commissie die de bestorming van in het Capitool onderzoekt.