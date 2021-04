Hooggerechtshof zet definitief streep door veroordeling Braziliaanse ex-president Lula

Met acht stemmen voor en drie tegen hielden de rechters van het hoogste rechtscollege in Brazilië de beslissing van een van hen, Edson Fachin, overeind om de veroordelingen wegens corruptie en witwassen te vernietigen. Fachin bepaalde begin maart dat rechter Sergio Moro, die Lula in 2017 en 2018 veroordeelde, niet bevoegd was om over de zaken van de oud-president te oordelen, omdat de aanklacht geen direct verband hield met de anti-corruptieoperatie ‘Lava Jato, operatie Wasstraat.

Door de beslissing in de plenaire zitting krijgt de 75-jarige socialistische oud-president definitief zijn politieke rechten terug. Daardoor kan hij zich kandidaatstellen voor het presidentschap voor de verkiezingen van 2022 en het opnemen tegen de huidige extreemrechtse president Jair Bolsonaro.

Lula was tussen 2003 en 2011 president van Brazilië. In 2018 werd hij veroordeeld tot 12 jaar cel, wegens corruptie en witwaspraktijken. Door die veroordeling en aansluitende gevangenschap kon hij niet aan de presidentsverkiezingen deelnemen, terwijl hij in de peilingen voorop lag. Bolsonaro won en de rechter die Lula veroordeelde was tot vorig jaar zijn minister van Justitie. Vorige maand oordeelde het Hooggerechtshof dat Moro in de processen tegen Lula bevooroordeeld was. Hij zou op oneigenlijke manier het onderzoek naar de oud-president hebben beïnvloed en de aanklagers hebben geïnstrueerd.

Lula werd ervan beschuldigd een appartement te hebben ontvangen van een bouwconcern, wat hij altijd heeft ontkend. Hij beweerde slachtoffer te zijn van een politiek proces. Lula en zijn aanhang hebben Moro er altijd van beschuldigd dat die middels zijn veroordeling van Lula deelnam aan een samenzwering om te voorkomen dat de populaire oud-president in 2018 kon meedoen aan de verkiezingen.

Lula zei donderdagavond in een reactie dat de uitspraak van het Hooggerechtshof ,,opnieuw een historische beslissing is’’. Hij heeft nog altijd niet officieel bevestigd dat hij volgend jaar kandidaat is voor het presidentschap. ,,Als ik gezond ben en het land het nodig heeft, zal ik me misschien kandidaat stellen’’, aldus Lula.

Uit een peiling van dinsdag blijkt dat Lula nog altijd populair is in Brazilië. Volgens die poll zou Lula, als er nu verkiezingen zouden zijn, in de tweede ronde 52 procent van de stemmen krijgen, tegen 34 procent voor de huidige president Bolsonaro. De verkiezingen zijn in oktober 2022.

