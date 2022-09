Hoogste staat van alertheid: orkaan nadert Canarische Eilanden

‘Blijf binnen’

Ook hotels waarschuwen voor tropische stormen over de Canarische Eilanden de komende dagen. ‘Bij harde wind en hevige regen adviseren wij u binnen te blijven en in ieder geval uit de buurt van bomen, lantaarnpalen en parasols te blijven’. Dat is te lezen in een brief die veel hotelgasten vandaag in hoofdstad Las Palmas onder hun deur doorgeschoven kregen. Ook al is de lucht helder dan nog wordt gasten gevraagd deuren en ramen te sluiten als ze weggaan.