Houthi-rebellen geven Zuid-Koreaanse schepen vrij

Eenzaamste hond van Groot-Brittannië heeft eindelijk een thuis

19 november Een drie jaar oud Staffordshire-teefje dat in Groot-Brittannië bekend stond als ‘de eenzaamste hond van het land’ heeft na ongeveer duizend dagen in een asiel toch nog een baasje gevonden. De dierenopvang in het Engelse graafschap Somerset waar Faith verbleef, haalt opgelucht adem. ,,Er leek totaal geen interesse van potentiële adoptieouders, maar als door een wonder is er nu toch een mandje voor haar.”