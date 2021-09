Huis van drugsbaron El Chapo verloot door Mexicaanse regering

Video Vrienden vissen dode slang van vier meter uit kanaal: ‘Dacht dat het stuk speelgoed was’

13 september Het was een vangst die ze niet meteen verwachtten bij een dagje vissen in het kanaal Gent-Terneuzen. Drie in België wonende vrienden hebben vandaag rond de middag een dode slang van bijna vier meter uit het water gehaald. Hoe het beest er terechtkwam is nog een raadsel. De Belgische gemeente Zelzate wil alvast laten onderzoeken hoe de slang aan zijn einde kwam.