Huis VS roept op tot sancties tegen Turkije, en erkent genocide op Armeniërs

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft president Donald Trump vandaag opgeroepen sancties en andere strafmaatregelen tegen Turkije te nemen wegens de Turkse inval in het noorden van Syrië. Een resolutie over het oproepen tot sancties kreeg de steun van 403 leden van het Huis. 16 leden stemden tegen. Ook erkende het Huis de massamoord op Armeniërs door het Ottomaanse Rijk, de voorloper van het huidige Turkije, als genocide.

Turkije noemde het aannemen van de resolutie door de Amerikaanse volksvertegenwoordigers over de genocide ,,een beschamend besluit van degenen die de geschiedenis exploiteren” uit politieke overwegingen. En ook de aangekondigde sancties wegens de Turkse militaire inval in Syrië zal me dezelfde hoon worden begroet.

Trump had eerder deze maand zelf al strafmaatregelen afgekondigd tegen Turkije wegens de Turkse militaire actie in Syrië. Vorige week meldde Trump dat hij die sancties introk omdat Ankara het offensief in het grensgebied van Turkije en Syrië had gestaakt.

Turkije begon oktober aan een militaire operatie tegen de Koerdische strijders van YPG in het noorden van Syrië na het vertrek van Amerikaanse militairen in die regio. Turkije ziet de Syrisch-Koerdische milities als een verlengstuk van de PKK, die een gewapende strijd voert in Turkije.

Genocide

De resolutie over de genocide op Armeniërs werd in het door de Democraten gecontroleerde Huis aangenomen met 405 stemmen voor de resolutie. Elf leden stemden tegen.