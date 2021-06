‘Huisleeuw’ in beslag genomen in Cambodja, met dank aan TikTok

Grote brand uitgebro­ken nabij belangrijk treinstati­on in Londen

16:09 Er is een grote brand uitgebroken in de buurt van een centraal station in Londen. Op beelden die verspreid worden via sociale media zijn enorme zwarte rookpluimen en een explosie te zien. Het is onduidelijk of er iemand gewond is geraakt bij het incident en wat de oorzaak is.