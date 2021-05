Huiszoeking bij AfD-kopstuk, verdacht van stigmatiseren vluchtelingen als criminelen

De Duitse politie heeft de woning doorzocht van een van de kopstukken van de rechts-populistische partij AfD ( Alternative für Deutschland ). De doorzoeking houdt verband met een onderzoek naar volksopruiing tegen Björn Höcke. Hij is de AfD-leider in de deelstaat Thüringen.

De huiszoeking in Bornhagen vond donderdag plaats, bevestigde het Openbaar Ministerie (OM) in Mühlhausen vandaag na berichtgeving door Duitse media. Tegen de AfD-fractievoorzitter in het Thüringer deelstaatparlement loopt al bijna een jaar een onderzoek.

Höcke wordt ervan verdacht op sociale media een foto te hebben geplaatst van de Duitse reddingswerker Carola Rackete met de tekst: ‘Ik heb marteling, seksueel geweld, mensenhandel en moord geïmporteerd’. Dat levert de verdenking op van het stigmatiseren van een bepaalde groep mensen - vluchtelingen - als criminelen. Rackete werkt voor de Duitse ngo Sea Watch die met schepen actief is op de Middellandse Zee om vluchtelingen te redden.

Nieuw dieptepunt

De Thüringer partijafdeling noemt de huiszoeking ‘bij de voorzitter van de sterkste oppositiefractie’ in het deelstaatparlement ‘een nieuw dieptepunt in het misbruik van justitie tegen vermeend ongehoorzame politieke opvattingen’. Höckes bericht op Facebook valt volgens woordvoerder Stefan Möller ‘uiteraard’ onder het grondrecht op vrijheid van meningsuiting. ‘We zullen alle juridische en politieke maatregelen steunen die kunnen worden gebruikt om te bepalen in hoeverre het OM zich met deze ernstige inbreuk op de privacy van het gezin heeft verwijderd van de bodem van de grondwet', schrijft hij op Twitter. De ‘illegale’ inbreuk op de privacy was voor Höckes gezin volgens de partijafdeling ‘buitengewoon stressvol'.

De AfD-afdelingswoordvoerder spreekt tegen dat tijdens de huiszoeking materiaal in beslag is genomen. Het OM zou hebben verklaard dat dit materiaal nog geanalyseerd wordt maar dat klopt volgens hem niet. ‘Uit het proces-verbaal van de doorzoeking blijkt duidelijk dat de operatie is afgesloten zonder enige in beslag name. Indien toch objecten of data veilig zijn gesteld dan is dit een juridisch schandaal. De officier van justitie doet er goed aan dit meteen op te helderen’, aldus Möller.

Volledig scherm De woning van Höcke in Bornhagen. © EPA

Extremistisch

Höcke was de oprichter en een van de leiders van de extreemrechtse ‘vleugel’ van de AfD. Deze informele vleugel binnen de partij werd in april vorig jaar formeel ontbonden onder druk van de partijleiding maar volgens de Thüringer afdeling van de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst (BfV) worden het programma van de vleugel en de mogelijkheid tot verwezenlijking van de doelstellingen voortgezet in de regionale partijafdeling.

Federaal BfV-Voorzitter Thomas Haldenwang noemt Höcke een rechtsextremist. Afgelopen week werd bekend dat de regionale BfV-afdeling de AfD in Thüringen onder leiding van Höcke als ‘absoluut extremistisch’ had geclassificeerd.

Van de andere leider van de voormalige Flügel, Andreas Kalbitz, trok de AfD-leiding in mei vorig jaar het lidmaatschap in. Hij gold als een van de meest radicale kopstukken van de partij en was partij- en fractiechef in de deelstaat Brandenburg. Kalbitz had zijn voormalige lidmaatschap van een extreemrechtse en inmiddels verboden jeugdbeweging én dat van een politieke partij van een oud-lid van de Waffen-SS verzwegen.

Verdacht geval

In maart raakte al bekend dat de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst oppositiepartij AfD in haar geheel als een ‘verdacht geval’ van rechts-extremisme beschouwt. De rechts-populistische partij, de grootste in de Bondsdag en vertegenwoordigd in alle deelstaatparlementen, sprak van een lastercampagne bedoeld om de partij in diskrediet te brengen met het oog op de verkiezingen in september.