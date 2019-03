Huiszoeking bij ultrarechtse beweging Oostenrijk na ‘donatie’ van aanslagpleger Christchurch

De huiszoeking wordt bevestigd door een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken in Wenen. Het Openbaar Ministerie heeft in het belang van het onderzoek geen details bekendgemaakt. Bij de huiszoeking zijn, zo meldt Sellner via twitter, elektronische apparaten in beslag genomen.



De ‘Identitairen' keren zich onder andere tegen ‘ongecontroleerde massa-immigratie’. De beweging pleit verder voor behoud van de nationale identiteit en een terugkeer naar traditionele waarden van de westerse wereld. De vermeende schutter van Christchurch is Brenton Tarrant, een 28-jarige rechtsextremist uit Australië.



Volgens Sellner was de reden voor de huiszoeking een ‘buitengewoon hoge’ schenking aan de beweging door een persoon met de naam Tarrant. Mogelijk gaat het om de verdachte van de aanslag in Christchurch. In een video verklaart Sellner dat hij niets te maken heeft met de verdachte en het bloedbad in Nieuw-Zeeland.



De 28-jarige Australiër had met zijn schenking de beweging veeleer willen schaden, aldus Sellner. ,,Hij wilde me erbij betrekken.” Het geschonken bedrag gaat naar verluidt naar een liefdadigheidsinstelling.