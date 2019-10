Huiszoekingen in Duitsland na extreemrechtse dreigbrieven tegen moskeeën en partijcentrales

Het gaat in totaal om 23 dreigbrieven. Die werden in juli per mail naar bestemmelingen in heel Duitsland verstuurd. In de brieven wordt onder meer gedreigd met springstofaanslagen.

De brieven waren ondertekend door 'Volksfront', 'Combat 18' en 'Blood and Honour'. Het neonazi-netwerk 'Blood and Honour' is in Duitsland verboden. 'Combat 18' geldt als de gewapende arm van 'Blood and Honour' en is in verschillende Europese landen actief. 'Volksfront' is een extreemrechtse organisatie die oorspronkelijk uit de Verenigde Staten komt en zich officieel ontbonden heeft in 2012.



De huiszoekingen vinden plaats in Beieren, Baden-Württemberg, Thüringen en Saksen-Anhalt. Zo'n 120 speurders nemen eraan deel. Ze krijgen de steun van speciale eenheden en de lokale politie.