Huiszoekingen na aanslagalarm Duitse luchthavens

Helse hagelbui in zomers Sydney: stenen groot als tennisbal­len

13:04 Honderden huizen en duizenden auto's in het Australische Sydney zijn beschadigd tijdens een reeks geselende hagelbuien. Hagelstenen variërend in grootte van een golf- tot een tennisbal deden hun verwoestende werk op daken en ramen, terwijl het in Australië nu zomer is.