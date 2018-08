Hulplijn voor Nederlanders op Lombok

VideoHet ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft honderden meldingen ontvangen van en over Nederlanders op Lombok. Veel toeristen willen het Indonesische eiland zo snel mogelijk verlaten na de zware aardbeving van gisteren die zeker 91 mensen het leven heeft gekost. Op het vliegveld van Mataram staan lange rijen wachtenden.

De aardbeving op het Indonesische eiland had een kracht van 7.0. Gevreesd wordt dat het dodental nog flink oploopt. Er zijn tot nu toe geen berichten dat er buitenlanders zijn omgekomen.

In een hotel vlakbij de luchthaven van Mataram is een helpdesk van de Europese Unie ondergebracht. ,,Toeristen uit Europa kunnen daar terecht. In de loop van maandag gaan daar ook twee medewerkers van de Nederlandse ambassade heen. Zij kunnen als dat nodig is noodreisdocumenten aanmaken'', aldus een woordvoerster van het ministerie in Den Haag.

Contact

Wie vragen heeft, kan zowel vanuit Lombok als vanuit Nederland contact opnemen met de 24/7-hulplijn van het ministerie +31-247247247. ,,Veel Nederlanders hebben zich al geregistreerd of met onze hulplijn gebeld, maar veel anderen nog niet'', aldus de woordvoerster. ,,De lokale autoriteiten, onder meer op de luchthaven, doen er alles aan om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.'' Ze vindt het lastig om aan te geven om hoeveel Nederlanders op Lombok het gaat.

,,De Indonesische autoriteiten gaan over de repatriëring, over de terugvlucht van toeristen.'' Wij kunnen informatie verstrekken over vluchten maar mengen ons er verder niet in.'' Vliegmaatschappij Garuda zet extra vluchten in.

Veilig

Het Nederlandse Rode Kruis heeft vanochtend de website Ik ben veilig opengesteld. Via de site kunnen Nederlanders op Lombok laten weten hoe ze het maken. Omgekeerd kan het thuisfront gericht op naam zoeken naar familie of vrienden die in het getroffen gebied zijn.

Bekijk hieronder beelden van Nederlanders in paniek tijdens de aardbeving: