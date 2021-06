‘Huurgeschil’ escaleert: man (78) schiet vrouw (49) dood bij rechtbank en daarna zichzelf

De nieuwe premier van Israël draagt een keppeltje en gelooft niet in vrede met de Palestij­nen

11:10 Het is bijna zover: voor het eerst in twaalf jaar geen Benjamin Netanyahu als premier van Israël. Het einde van de ingewikkelde onderhandelingen (gisteravond laat) betekent echter niet dat het land nu in rustiger vaarwater komt. Daarvoor is de nieuwe coalitie te broos.