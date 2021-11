Iconische Britse telefooncel blijft: telecomwaakhond redt duizenden rode hokjes

Vanwege een renovatie van de Britse telefoonlijnen zou er ook geïnvesteerd moeten worden in het opknappen van de wel 21.000 telefooncellen die nog verspreid staan over het Verenigd Koninkrijk. In een tijd waar 96% van de Britten een mobiele telefoon heeft, moet erbij stil gestaan worden of de Britten de phone boxes nog wel willen houden, aldus OfCom.

Waar eerder was besloten alle telefoonhokjes in de prullenbak te doen, komt OfCom daar nu op terug. In sommige situaties is een vaste telefoon in een hok toch echt nog nodig, en dus heeft de telecomwaakhond een aantal criteria opgesteld voor wanneer een telefooncel nog zou mogen blijven bestaan. Als de telefooncel óf op een locatie staat waar je geen bereik hebt van de vier grote telefoonnetwerken, óf staat op een plek waar veel ongelukken of zelfdodingen plaatsvinden, óf vaker dan 52 keer gebruikt is in het afgelopen jaar, óf om andere bijzondere omstandigheden zou moeten blijven staan, dan mag hij blijven. OfCom schat dat hiermee in totaal zo'n 5000 van de 21.000 hokjes overblijven.