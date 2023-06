Iedereen kan zijn kind in een warme auto vergeten, zoals Belgische vrouw overkwam: ‘Fout in onze hersenen’

Oorlog Oekraïne LIVE | Zeker vijf mensen verdronken na damdoor­braak, Zelensky bezoekt rampgebied

In de regio Cherson zijn zeker vijf mensen verdronken. 41 mensen liggen in het ziekenhuis, melden de Russische autoriteiten in het bezette gebied. President Zelensky heeft het getroffen gebied donderdagochtend bezocht. Hij heeft de internationale gemeenschap om noodhulp gevraagd. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.