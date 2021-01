Iedereen trok weg uit dit ‘magische’ dorp in Italië, maar (Chinese) toeristen zijn er dol op

VIDEO Histori­sche rechtszaak in Duitsland: hoogste straf voor neonazi die politicus doodschoot

11:06 De hoofdverdachte van de moord op een regionale politicus van de CDU-partij van Angela Merkel, in 2019 bij Kassel, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf met het voorbehoud van tbs. De rechtbank in Frankfurt achtte bewezen dat Stephan Ernst (47) handelde vanuit extreemrechtse motieven en zijn slachtoffer doodschoot vanwege diens inzet voor vreemdelingen in Duitsland.