‘Ik onderhandelde over de ontmaagding van een 12-jarig meisje’

Zimbabwa­nen woest om peperdure pruiken van paarden­haar voor rechters

9:35 Kostbare pruiken voor rechters hebben in het straatarme Zimbabwe de nodige ergernis onder de bevolking veroorzaakt. Justitie in het land heeft voor omgerekend bijna 140.000 euro 64 speciale justitiepruiken van paardenhaar besteld bij een gespecialiseerd bedrijf in Londen.