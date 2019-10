Illegaal goudnetwerk opgerold: Franse juwelier verdiende miljoen met gestolen sieraden

Eurojust, een agentschap van de Europese Unie, coördineerde de actie. Ook EU-politiedienst Europol was bij de operatie betrokken. Waarschijnlijk is een Franse 56-jarige juwelier uit Nantes het brein achter de organisatie. De man is op 21 oktober aangehouden in een trein op de Frans-Duitse grens. Hij had 37.000 euro aan contant geld bij zich.



Europol vermoedt dat de man via zijn netwerk aan grote hoeveelheden gestolen gouden sieraden kwam. Die smolt hij om en verkocht hij vervolgens in Frankfurt met behulp van een handlanger die een goudwinkel runde. De opgepakte Fransman is volgens Europol meer dan 28 keer naar Frankfurt gereisd om het gestolen goud aan de man te brengen.



Daarmee zou de Fransman in een jaar tijd zeker een miljoen euro hebben verdiend. Twee handlangers van de juwelier zijn aangehouden in Duitsland, een andere in Oostenrijk. Waar de andere verdachten zijn opgepakt, is nog niet bekendgemaakt. Europol kreeg de organisatie een jaar geleden in het vizier via de Franse politie.