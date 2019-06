Illegale handel in chimpanseevlees steeds populairder

De Britse douane heeft afgelopen maand zeker duizend kilo ‘bushmeat’ in beslag genomen bij grenscontroles. Het oerwoudvlees, afkomstig uit West-Afrika, is in Europese landen zoals Nederland ten strengste verboden, omdat het ziekteverwekkers kan bevatten en afkomstig kan zijn van diersoorten die beschermd zijn, zoals chimpansees. Daarnaast wordt het vlees vaak onder onhygiënische omstandigheden verpakt.

Volgens professor Ben Garrod van de Universiteit van East Anglia in Norwich (Engeland) wordt het verboden vlees niet alleen om de haverklap bij douanecontroles aangetroffen, maar ook in beslag genomen in winkels of op markten waar het onder de toonbank wordt verkocht. Garrod stelt in Britse media zoals The Sun dat het oerwoudvlees steeds populairder wordt en door met name Congolezen, Kameroeners, Gabonezen en emigranten uit de Centraal-Afrikaanse Republiek wordt gegeten als delicatesse bij trouwerijen en doopplechtigheden. Hij spreekt van een regelrechte rage en smokkelpraktijken die zich niet alleen beperken tot Groot-Brittannië.

Of het oerwoudvlees ook steeds vaker bij controles in Nederland wordt onderschept, is onduidelijk. De douane was vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar. Hoe dan ook is het vlees lastig te traceren, omdat het vrijwel nooit onbereid wordt verhandeld. Meestal gaat het om vlees van illegale jachtpraktijken dat al is gekookt, gebakken of gerookt. Om die reden heeft de wereldberoemde biologe en chimpansee-deskundige Jane Goodall recent aangedrongen op dna-testen bij verdachte ladingen vlees uit het buitenland en dan met name uit West-Afrika. De Britse overheid overweegt in eerste instantie douanepersoneel te trainen om bushmeat sneller te kunnen herkennen.

De verkoop en export van bushmeat is lucratieve handel, omdat er in Europa en ook de Verenigde Staten twintig keer meer voor wordt betaald dan in het land van herkomst. Voor zover bekend werd verboden apenvlees in 2013 voor de laatste keer in Nederland aangetroffen. Dat was bij een Congolees in Dordrecht die een onthoofd aapje in de groentelade van zijn koelkast had liggen. In datzelfde jaar werd tijdens een verkeerscontrole op de A2 bij het Limburgse Eijsden een vrouw uit Angola beboet, omdat ze bushmeat bij zich had. Het pakket apenvlees viel op, omdat er twee handjes uit de verpakking staken.