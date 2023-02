In Adiyaman begraven ze slachtoffers in massagraven

Aan de lopende band komen nieuwe lichamen van slachtoffers van de aardbevingen aan op de stadsbegraafplaats in Adiyaman in Turkije. Soms in plastic zakken, soms alleen in een deken gewikkeld. Kisten zijn er niet meer. Graafmachines zijn continu in de weer met het graven van diepe geulen in de aarde. Elke dag wordt de begraafplaats groter. De weilanden eromheen zijn er al bijgetrokken.

Ahmet Eren loopt er verstijfd rond. Zeker vijftien van zijn familieleden zijn omgekomen bij de allesverwoestende aardbeving. ,,Hier ligt mijn tante”, zegt hij, wijzend naar een hoopje aarde, er steekt een houten plankje in met een nummer erop. ,,Mijn nichtjes liggen een stuk verder op, en andere familieleden daarachter aan de andere kant. Andere familieleden hebben we zelf begraven in ons dorp.”

Meestal worden de slachtoffers direct naar de begraafplaats gebracht, nadat ze van onder het puin vandaan zijn gehaald. Bij de moskee worden ze snel gewassen, en daarna gaan ze de grond in. Op veel graven staan alleen nummers. Die corresponderen met namen die bij de moskee op een lijst staan. Tijd is er niet voor een fatsoenlijke begrafenis. Het zijn er simpelweg te veel.

Volledig scherm Elke dag wordt de begraafplaats groter. © Mitra Nazar

Niks meer overeind

Ahmet komt uit Adiyaman, maar woont al zes jaar in Pijnacker, met zijn vrouw en jonge dochter. Toen hij maandagochtend wakker schrok van het nieuws, besloot hij meteen in de auto te stappen en naar Turkije te rijden. Drie dagen later kwam hij aan in zijn geliefde stad waar bijna niks meer overeind staat. ,,Adiyaman is er niet meer”, zegt hij, terwijl hij door de stad rijdt. ,,Niemand kan hier meer wonen. Er moet een nieuwe stad worden gebouwd.”

Toen hij een paar dagen geleden aankwam, lagen veel van zijn familieleden nog onder het puin. Er was nog nauwelijks professionele hulp. Met blote handen hielp hij graven. ,,Ik heb mijn tante en nichtje zelf gevonden, helaas was het te laat”.

Grotere graven

Het is nog niet voorbij. Bij het huis van zijn oom wordt nog gezocht. De moeder van zijn oom Halid ligt nog onder het puin, ze gaan er niet vanuit dat ze nog in leven is. Een graafmachine is bezig betonblokken weg te schuiven om bij haar te komen. Niet veel later wordt haar lichaam gevonden. Een busje neemt haar mee, rechtstreeks naar de begraafplaats. Daar worden inmiddels grotere graven gemaakt, waar meerdere overledenen naast elkaar in worden gelegd voordat er aarde overheen wordt geschept. Massagraven. Een imam is erbij, zijn gebed is kort, want ze moeten snel door naar de volgende.

‘Hulp kwam te laat’

Adiyaman is één van de hardst getroffen steden, maar werd in de eerste dagen nauwelijks geholpen. Mensen waren aan hun lot overgelaten en zochten zelf naar overlevenden. Bij een ingestort gebouw aan de rand van de stad zit een groepje vrouwen op plastic tuinstoelen. Ze zijn gebroken, maar willen niet weg. Een kleindochter, een neefje, een dochter. Ze liggen allemaal nog onder de grote berg beton. In de eerste dagen hoorden ze stemmen, maar niemand kon erbij komen. Inmiddels is het stil. ,,Ze hadden misschien gered kunnen worden”, huilt één van de vrouwen. ,,Hulp kwam te laat”.

Er lopen mensen met hun ziel onder de arm door de stad. Een vrouw loopt in haar pyjama door de hoofdstraat in het centrum. De aardbeving was middenin de nacht, vrijwel niemand heeft kleding of spullen kunnen meenemen. Opvang is er niet genoeg. Daarnaast willen mensen niet weg omdat hun geliefden nog niet zijn gevonden.

Echt stil staan bij het grote verlies van zijn dierbaren kan Ahmet nog niet. Het is te veel om toe te laten. ,,Ik kan niet huilen”, zegt hij zacht. ,,Ik weet niet wat ik moet zeggen.” Dus blijft hij rondrijden, als een manager in crisistijd. Dingen regelen, mensen helpen, kijken hoe het met iedereen gaat.

Volledig scherm Ahmet Eren loopt er verstijfd rond. Zeker vijftien van zijn familieleden zijn omgekomen bij de allesverwoestende aardbeving. © Mitra Nazar

Elke dag een stukje groter

Op de begraafplaats klinkt het geluid van verdriet. Sommige mensen huilen luid, anderen zitten stil voor zich uit te staren bij het graf van hun geliefde. Een man sleept met een grafsteen, een vrouw schrijft met een pen een naam op een stuk hout dat ze zelf heeft meegenomen.

De autoriteiten schatten dat het dodental in Adiyaman, een stad ter grootte van Utrecht, nu rond de 3000 ligt. Maar iedereen die al dagen aan het werk is in de stad weet dat het er veel meer zijn. Ook Ahmet vreest dat. Hij loopt langs het enorme veld naast de moskee, waar de begraafplaats elke dag een stukje groter wordt. ,,Gisteren was hier nog niks. Deze rijen zijn allemaal van vandaag. Het zijn er veel meer.”

Volledig scherm De weilanden eromheen zijn er al bijgetrokken. © Mitra Nazar

Volledig scherm Op de stadsbegraafplaats in Adiyaman komen aan de lopende band nieuwe lichamen aan. Soms in plastic zakken, soms alleen in een deken gewikkeld. © Mitra Nazar

