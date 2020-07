In Aosta viert vooral lokale bevolking tot laat het leven

Het is niet verplicht. Je mag ook naar binnen, of op het terras zitten, zonder een bezoek aan het apparaat af te leggen. Service voor de klanten. Zoals sommige disco’s of clubs bij de uitgang een blaaspijp hebben hangen waar je, na er een muntje in te hebben gegooid, na een nachtje stappen een alcoholtest kunt uitvoeren. Dit toestel is gratis te gebruiken.



Je hoeft er alleen maar voor te gaan staan, in het scherm zie je jezelf. ,,Temperatuur 36,5 graden”, zegt een vrouwenstem, met direct een verwijt: ,,Je moet wel je mondkapje om doen.” Daniela Gullone lacht me vanachter de bar toe. Zelf was ze niet zo streng, ik heb haar zonder mondkapje wat vragen gesteld. Ze zei er niets van, zelf draagt ze er wel een. Nog een keer ga ik voor het apparaat staan, nu met m’n mondkapje voor, dat ik altijd bij me draag. Ik ben een tiende van een graad warmer geworden.