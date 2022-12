In beslag genomen jacht van oligarch die nauwe band heeft met Poetin, wordt verkocht tijdens veiling

Een superjacht dat eigendom is van Viktor Medvedtsjoek, een pro-Kremlin oligarch en vriend van de Russische president Vladimir Poetin, wordt verkocht op een veiling na een inbeslagname in Kroatië eerder dit jaar. Het luxueuze schip heeft een waarde van maar liefst 200 miljoen dollar (omgerekend ongeveer 191,3 miljoen euro).

De Oekraïense regering meldt dat het 92,5 meter lange Royal Romance-jacht wordt verkocht op gerechtelijk bevel. Het schip komt in handen van de Oekraïense organisatie Asset Recovery and Management Agency (Arma). De Arma is een speciale tak van de Oekraïense regering met als taak ‘het vinden, traceren en beheren van activa die voortkomen uit corruptie’. Het schip dat ongeveer een waarde heeft van 191,3 miljoen euro zal tijdens een openbare veiling verkocht worden ten voordele van Oekraïne.

Het schip was eigendom van de 68-jarige Medvedtsjoek, een pro-Kremlin politicus die in april in Oekraïne werd gearresteerd. Tijdens een gevangenenruil werd hij in september aan Rusland overgedragen. Hij wordt vaak de ‘duistere prins’ van de Oekraïense politiek genoemd. Bovendien is hij goed bevriend met Poetin, die de peetvader van zijn dochter Daria is.

Volledig scherm Viktor Medvedtsjoek en de Russische president Vladimir Poetin. © REUTERS

Fraude

De Kroatische politie deed vorige maand een inval op het schip van Medvedtsjoek in opdracht van de FBI, zo meldde de Kroatische krant ‘Jutarnji List’. De huiszoeking vond plaats op 19 november. Een Kroatische onderzoeker zou aan de krant gezegd hebben dat Medvedtsjoek en zijn vrouw Oksana Marchenko verwikkeld zijn in witwaspraktijken.

De Royal Romance werd in 2005 gebouwd door de Nederlandse superjachtaannemer Feadship. Het schip telt hutten voor 14 gasten en heeft ruimte voor 21 bemanningsleden. Het schip van Medvedtsjoek is niet het eerste jacht dat tijdens een veiling wordt verkocht.

Eerder werd ook al het superjacht van de Russische oligarch Dmitri Pumpianski verkocht aan een anonieme koper voor 37,5 miljoen dollar (35,9 miljoen euro). Het was de eerste verkoop van zo’n jacht sinds Rusland Oekraïne binnenviel op 24 februari. Er zijn al tientallen jachten van oligarchen over de hele wereld in beslag genomen.