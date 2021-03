In Bulgarije prikken ze twintigers, want degenen met voorrang hebben er (nog) geen zin in

Olifant slaat verzorger dood met slurf in Spaanse dierentuin

26 februari In een dierentuin in de Spaanse stad Cabárceno heeft een olifant een verzorger gedood. De verzorger maakte dinsdag het olifantenverblijf schoon, toen hij werd geraakt door de slurf van het dier. Door de harde klap stootte hij zijn hoofd tegen een hek en overleed later in het ziekenhuis, melden Spaanse media.