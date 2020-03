In China gaat het, mede dankzij de lente, wel de goede kant op

Hoopvol nieuws in bange tijden: in China zijn er de laatste dagen nog maar enkele nieuwe corona-patiënten bij gekomen. Dat is reden voor optimisme in de provincie Hubei, het epicentrum van de besmetting. Bedrijven die onderdelen maken en voedingsindustrieën worden zelfs alweer opgestart. Op voorwaarde dat ze strikte ‘epidemie-controleplannen’ naleven en dagelijks hun personeel controleren op mogelijke ziekteverschijnselen.