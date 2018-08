In de cel in Dubai, na één glaasje wijn tijdens vlucht

Hartverscheurende gedachte

Haar partner Gary kreeg toestemming om Bibi op te halen en mee terug te nemen naar Londen. Maar Holman moet intussen de tijd zien te doden tot de zaak is afgehandeld, niet meer in de gevangenis, maar bij haar vrienden in Dubai.



,,Ellie en ons dochtertje in de cel, dat was een hartverscheurende gedachte", zegt Gary. ,,Mijn vrouw is de perfecte moeder, ze zou nooit met opzet de wet overtreden. Ze wilde er even tussenuit met Bibi. Naar het strand gaan en spelen in de zee, meer wilden ze niet. Hopelijk is deze misère nu snel voorbij." Hoe lang het precies gaat duren, is nog niet duidelijk. ,,Mijn paspoort ben ik kwijt tot de kwestie opgelost is, dat kan zeker nog een jaar duren", aldus Ellie.



Het incident is haar duur komen te staan. ,,De juridische kosten, de uitgaven die ik hier moet doen, mijn gemiste inkomsten... In totaal ben ik al ongeveer 30.000 pond (33.000 euro) kwijt. Mijn praktijk is gesloten, al ons spaargeld gaat eraan."