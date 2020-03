In de coronacrisis is het weer ieder voor zich in Europa

video Spaanse soldaten die rusthuizen desinfecte­ren vinden bejaarden dood in bed

5:38 Spanje is wereldwijd een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus. Soldaten helpen mee om de uitbraak in te dammen. Maar wanneer ze rusthuizen desinfecteren, treffen ze vaak bewoners aan die helemaal aan hun lot zijn overgelaten. Of zelfs dood in hun bed liggen. Van de verzorgers geen spoor.