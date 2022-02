In het mijnenveld praten over Oekraïne: ‘Snelle doorbraak is nu nodig’

update Poetin looft innige ‘vriend­schap’ met China en draait de gaskraan verder open

De Russische president Vladimir Poetin heeft in een gesprek met zijn ambtgenoot Xi Jinping in Peking zich lovend uitgelaten over de goede band met China. Bij de topontmoeting aan de vooravond van de Olympische Winterspelen roemde Poetin de ‘ongekend nauwe betrekkingen’ tussen beide landen en beloofde hij meer gas aan China.

4 februari