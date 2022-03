In het verwoeste Marioepol liggen de lijken op straat: ‘De stad is eigenlijk dood’

Oorlog Oekraïne LIVE | Gevechten in heel Marioepol, lang lint van auto's verlaat beschadig­de stad

Bij de beschieting woensdag van een theater in Marioepol zijn volgens de plaatselijke Oekraïense autoriteiten geen doden gevallen. De schuilkelder zou heel zijn gebleven. Eén persoon raakte voor zover bekend zwaargewond. Verder wordt er in de stad nu overal gevochten, ook in het centrum. ‘Er is geen stukje grond meer in Marioepol, dat niet is beschadigd door de oorlog', zegt de burgemeester tegen de BBC. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.

18 maart