In Italië mogen kinderen alleen worden ‘uitgelaten’ in het park

Britse veteraan Tom Moore geridderd na inzame­lings­ac­tie

1:40 De Britse oorlogsveteraan Tom Moore wordt geridderd vanwege zijn inspanningen om geld in te zamelen voor de Britse gezondheidszorg in de coronacrisis. De 100-jarige 'Captain Tom' die rondjes in zijn tuin liep om geld in te zamelen werd een nationale held in Groot-Brittannië. De onderscheiding zal worden toegekend door de Britse koningin Elizabeth.